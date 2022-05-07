Беттмэн подтвердил, что российские хоккеисты смогут участвовать в драфте НХЛ-2022

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн подтвердил, что российские хоккеисты смогут участвовать в драфте лиги в 2022 году.

«Мы разорвали все бизнес-связи, и это стоило нам многих миллионов долларов, но я считаю справедливым отметить, что российские хоккеисты выступают за свои клубы в НХЛ, а не за Россию. Они сейчас в довольно непростой ситуации. Возможно, кому-то трудно это понять, но это реальность, которую нельзя упускать из вида», — приводит Sportsnet слова Беттмэна.

Драфт НХЛ-2022 пройдет с 7 по 8 июля в Монреале.