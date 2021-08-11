Беттмэн: «Хоккейному миру будет очень не хватать Тони Эспозито»
10:09
Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн прокомментировал кончину легенды НХЛ Тони Эспозито.
«Именно стиль, харизма и сердце Эспозито больше всего покорили его хоккейных фанатов не только в «Чикаго», но и во всей НХЛ. Хоккейному миру будет его очень не хватать», — приводит слова Беттмэна Sportsnet.
Эспозито скончался на 79-м году жизни. У экс-голкипера был рак поджелудочной железы.
Эспозито играл в НХЛ с 1968 года. Большую часть своей карьеры провел в «Чикаго Блэкхокс». Эспозито одним из первых стал играть стилем бабочки. Он входил в десятку лидеров по количеству выигранных матчей среди вратарей в истории НХЛ. Закончил карьеру в 1984 году
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