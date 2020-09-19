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Беттмэн допускает, что следующий сезон НХЛ начнется в январе 2021 года

19 сентября 2020, 23:27
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Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн заявил, что лига пока не определилась, когда начнется следующий сезон, сообщает в Twitter журналист Дэн Роузен.

Изначально старт регулярного чемпионата планировался на 1 декабря. Но Беттмэн признался, что не удивится, если эта дата перенесется на середину декабря или даже на начало января 2021 года.

Минувший регулярный чемпионат был досрочно завершен из-за коронавируса.

Матчи Кубка Стэнли-2020 проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

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