Беттмэн допускает, что следующий сезон НХЛ начнется в январе 2021 года
19 сентября 2020, 23:27
Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн заявил, что лига пока не определилась, когда начнется следующий сезон, сообщает в Twitter журналист Дэн Роузен.
Изначально старт регулярного чемпионата планировался на 1 декабря. Но Беттмэн признался, что не удивится, если эта дата перенесется на середину декабря или даже на начало января 2021 года.
Минувший регулярный чемпионат был досрочно завершен из-за коронавируса.
Матчи Кубка Стэнли-2020 проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.
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