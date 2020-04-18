«Бесят такие комментарии». Панарин ответил хейтерам по поводу покупки медицинских масок

Сын нападающего Алексея Егорова Никита Егоров в интервью «СЭ» рассказал, как относились к российским игрокам в «Сан-Хосе» в середине 90-х, когда тренером там был американец Кевин Константин.

— Кто-то в России начал писать в комментариях: мол, лучше бы Артемий отправил маски в родной город Коркино. Раздражает ли такая реакция?

— Вообще мне не важно мнение таких людей, — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ. — Конечно, меня такие комментарии продолжают бесить. Но я не хочу на них тратить свое внимание. Таким людям ведь никогда не угодишь. Когда помогаешь Коркино, они скажут: «А почему не Челябинску, где ты начинал играть в хоккей? А почему не Подольску или Чехову? Ты ведь в «Витязе» выступал...»

Они не понимают, что какие-то деньги нужно и себе оставить. А им нужно, чтобы я вообще все отдал. Не дождутся!