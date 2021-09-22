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«Беспрецендентный контракт». Реакция фанатов и журналистов на подписание Капризова «Миннесотой»

02:47
Кирилл Капризов. Фото Instagram
Кирилл Капризов. Фото Instagram
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Российский нападающий Кирилл Капризов подписал новый контракт с «Миннесотой». 24-летний россиянин поставил подпись под пятилетним соглашением на 45 миллионов долларов.

Болельщики и журналисты не остались равнодушными к этой новости в социальных сетях.

«Чтобы внести ясность, я считаю, что Капризов великолепен, потому что у меня есть глаза и мозг. Но этот контракт беспрецедентен», — написал обозреватель The Athletic Марк Лазерус.

James F.: «Я преданный фанат «Уайлд» уже 25 лет и никогда в жизни не чувствовал себя так растерянно. Моя преданность этой команде сегодня закончилась. Вероятно, нам стоит обменять этого игрока в «Коламбус», сохранив при этом полностью зарплату».

Nicole Agurkis: «О, мой бг, спасибо!»

Jimmy Chen: «Будущая звезда «Ванкувера».

Darrin Keller: «Почему эти переговоры должны были продолжаться так долго и быть таким стрессовыми? Наконец-то».

Cranjis: «Адьос, Миннесота! Вы годами играли со своими фанатами (в том числе и со мной), и я поддерживал ваш фронт-офис, состав и всех, кто работает в вашей компании. Это знаменует конец более чем 30-летнего пути, но я с радостью отправляю свой фандом в Нью-Йорк».

Chris: «Никого не беспокоит, что 9 миллионов — это много за один хороший сезон? Зарплата должна была быть намного ближе к 7,5 млн. Конечно, надеюсь, что он не провалится. До этого года его игру никто не знал. Он больше не удивляет. Определенно ожидаем падения результативности».

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Евгений Козинов все материалы автора

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