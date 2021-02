Бержерон вышел на пятое место по набранным очкам за «Бостон»

Нападающий «Бостона» Патрис Бержерон вышел на пятое место по набранным очкам за всю историю франшизы, сообщает официальный сайт лиги.

27 февраля в матче регулярного сезона 35-летний канадец отличился результативной передачей во встрече против «Рейнджерс» (2:6) и набрал 889-е очко в составе «мишек».

По этому показателю Бержерон уступает лишь Рею Бурку (1 506 очков), Джонни Буцику (1 339), Филу Эспозито (1 012) и Рику Мидлтону (998).

