Бержерон провел 1200-й матч в карьере. Это третий результат в истории «Бостона»

Капитан «Бостона» Патрис Бержерон вернулся в состав к матчу регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Для него эта встреча стала 1200-й в карьере.

По этому показателю он занимает третье место в истории «Мишек». Бержерон уступает только нападающему Джонни Буцику (1436 матчей) и защитнику Рэю Бурку (1518).

Отметим, что 36-летний Бержерон провел всю карьеру в «Бостоне». Клуб выбрал его на длрафте-2003 года под общим 45-м номером во втором раунде.