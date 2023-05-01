Бержерон о вылете «Бостона»: «Мы шокированы и разочарованы, вот и все»

Форвард «Бостона» Патрис Бержерон после вылета из плей-офф НХЛ поделился мнением о своем будущем в клубе.

«Я возьму какое-то время, поговорю с семьей и пойду дальше. Сейчас трудно что-либо сказать. Очевидно, мы шокированы и разочарованы, вот и все. Сейчас мне больно, поэтому мне придется сделать шаг назад и подумать над этим вместе с моей семьей», — приводит слова Бержерона официальный сайт НХЛ.

«Бостон» в первом раунде плей-офф НХЛ уступил «Флориде» со счетом 3-4 в серии.