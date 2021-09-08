Бержерон примет решение по новому контракту после сезона

Капитан «Бостона» Патрис Бержерон заявил, что будет принимать решение относительно нового контракта уже следующим летом, информирует журналист Джо Хаггерти.

Сезон-2021/22 годов станет для капитана «Брюинз» последним по восьмилетнему контракту на 52 миллиона долларов (среднегодовая стоимость — 6,875 млн), который он подписал 12 июля 2013 года.

36-летний Бержерон был задрафтован «Бостоном» в 2003 году во втором раунде под общим 45-м номером. В НХЛ он выступал только за «Брюинз», набрав 917 (375+542) очков в 1143 матчах регулярных чемпионатов и 120 (46+74) баллов за результативность в 160 играх плей-офф. В 2011 году хоккеист завоевал Кубок Стэнли, а затем еще два раза играл в финале (в 2013 и 2019 годах).