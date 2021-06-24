Бержерон получил награду Марка Мессье

Нападающий «Бостона» Патрис Бержерон стал обладателем приза Марка Мессье, информирует сайт НХЛ. Награду получает хоккеист, который проявил выдающиеся лидерские качества на льду и в жизни в области развития хоккея.

Отметим, что Мессье, являющийся членом Зала хоккейной славы, лично выбирает победителя награды из кандидатур, которые представили клубы НХЛ.

«Это огромная честь. Конечно, дело касается не только хоккея. Важно взаимодействие с людьми, речь идет о том, что мы можем дать им и команде, а также как помогаем развивать и продвигать наш вид спорта, — сказал капитан «Брюинз». — Я принимаю награду от имени всей нашей команды и клуба.

Я всегда считал, что действую не один, помогая другим воспитывать в себе лидерские качества. Хочу поблагодарить Брэда (Маршана) и Давида (Пастрняка), а также всех остальных лидеров команды. Благодаря «Брюинз» стали особенным коллективом, в котором так приятно играть".

Бержерон в 2018 году присутствовал на открытии катка имени Вилли O'Ри. Он передал 250 тысяч долларов на ремонт других катков в Бостоне.

В 2006 году Бержерон инициировал программу «Друзья Патриса» и занимался организацией встреч для пациентов детских клиник Бостона с известными людьми. Кроме того, он помогал детям и подросткам посещать матчи «Бостона».