Бержерон перенесет операцию по удалению межпозвоночной грыжи

Форвард «Бостона» Патрис Бержерон рассказал, что перенесет операцию на спину.

«У меня грыжа межпозвонкового диска. Вот почему я пропустил четыре игры и спешил вернуться. Это определенно не то, что я собираюсь использовать в качестве оправдания. Но что есть, то есть. Каждый борется со многими вещами во время плей-офф», — приводит слова Бержерона официальный сайт НХЛ.

В текущем сезоне 37-летний канадец провел 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 58 (27+31) очков. Также на его счету один гол в трех играх плей-офф.