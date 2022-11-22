Бержерон набрал 1000-е очко в НХЛ

Форвард «Бостона» Патрис Бержерон отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

37-летний канадец сделал результативную передачу на Брэда Маршана, который забросил четвертую шайбу команды. Для Бержерона это тысячное очко в НХЛ.

За свою карьеру Бержерон провел 1235 матчей в лиге, набрав 1000 (409+591) очков.