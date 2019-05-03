НХЛ определилась с тремя лучшими хоккеистами по итогам игрового дня во втором раунде Кубка Стэнли, информирует официальный сайт лиги.

Первой звездой признан форвард "Бостона" Патрис Бержерон. 33-летний канадец в матче с "Коламбусом" (4:1) оформил дубль.

Второй звездой стал голкипер "Колорадо" Филипп Грубауэр, отразивший все 32 броска в победном матче с "Сан-Хосе" (3:0). 27-летний немец оформил четвертый шатаут в этом сезоне и первый в карьере в плей-офф.

Третьей звездой назван голкипер "Бостона" Туукка Раск, отразивший 39 бросов из 40 в победном матче с "Коламбусом" (4:1).

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