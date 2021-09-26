Бержерон готов рассмотреть предложения от других клубов, если не получит достойное предложение от «Бостона»

Капитан «Бостона» Патрис Бержерон будет принимать решение относительно нового контракта уже следующим летом. 36-летний игрок готов рассмотреть предложения от других клубов, если «Бриюнз» не предложат ему «достойное соглашение», сообщает журналист Люк Фокс.

Сезон-2021/22 станет для капитана «Мишек» последним по восьмилетнему контракту на 52 миллиона долларов (среднегодовая стоимость — 6,875 миллиона), который он подписал 12 июля 2013 года.

Бержерон был задрафтован «Бостоном» в 2003 году во втором раунде под общим 45-м номером. В НХЛ он выступал только за «Брюинз», набрав 917 (375+542) очков в 1143 матчах регулярных чемпионатов и 120 (46+74) баллов за результативность в 160 играх плей-офф. В 2011 году хоккеист завоевал Кубок Стэнли, а затем еще два раза играл в финале (в 2013 и 2019 годах).