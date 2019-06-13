Бержерон гордится тем, как сражался "Бостон"

Нападающий "Бостона" Патрис Бержерон назвал невероятным тот факт, что его команда пробилась в финал Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт НХЛ. "Брюинз" проиграли "Сент-Луису" в 7-м матче финальной серии Кубка Стэнли (1:4). Счет в серии стал 4-3 в пользу "Блюз", которые завоевали трофей.

"Сент-Луис" впервые в истории выиграл Кубок Стэнли.

– Что бы мы сейчас ни сказали, это не имеет значения. Случилось то, что случилось. Я горжусь ребятами. Горжусь тем, как сражался "Бостон". Но мы не добились результата. Поэтому тяжело сейчас стоять и отвечать на вопросы. У нас весь сезон был сплоченный коллектив. Мы пробились в финал Кубка Стэнли, и это уже невероятно. Душераздирающее поражение. Что дальше ждет нашу команду в таком составе? Сейчас трудно сказать. Нам нужно пережить эту неудачу. Других мыслей сейчас нет, – приводит слова Бержерона пресс-служба НХЛ.

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