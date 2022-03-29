Главный тренер «Сент-Луиса» Крейг Берубе прокомментировал игру форварда Владимира Тарасенко в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:1). Россиянин набрал 500 очков в лиге.

«Это большое достижение. Он был очень хорошим игроком в течение достаточно долгого времени и продолжает им быть. На самом деле он более разносторонний игрок, чем когда я впервые попал сюда. В этом году у него были возможности забивить больше голов, он мог бы забросить как минимум 30 шайб, потому что у него много хороших бросков», — приодит слова Берубе официальный сайт НХЛ.

30-летний россиянин набрал 500 (241+259) очков в лиге. Для этого форварду понадобилось 589 матчей. Тарасенко выступает в НХЛ за «Сент-Луис» с 2013 года. В текущем сезоне на его счету 58 (23+35) очков в 58 матчах.