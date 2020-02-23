Бэрри покинул лед после хита Свечникова

Форвард «Каролины» Андрей Свечников провел прием против нападающего «Торонто» Тайсона Бэрри. В результате Бэрри получил повреждения и был вынужден покинуть лед. Россиянин был удален на две минуты за толчок на борт.

#LetsGoCanes Andrei Svechnikov hit on #LeafsForever Tyson Barrie. Barrie has left the ice. pic.twitter.com/gkgsoeDLV2 — Here's Your Replay ?? (@HeresYourReplay) February 23, 2020

До этого матча 19-летний Свечников провел 60 игра в регулярном чемпионате и набрал 56 (24+32) очков.