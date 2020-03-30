«Бери, не укусит». Малкин учит сына рыбалке

Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, выложила новое видео в сториз своего Instagram. Евгений учил их сына Никиту рыбалке.

— Никита, отпускай, — сказал на одном из видео Малкин. — Не бойся, бери, не укусит.

Сезон в НХЛ приостановлен из-за коронавируса. По последним данным болезнь подтверждена у 663 828 человек. Умерших — 30 822, выздоровевших — 139 451. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.