«Бери, не укусит». Малкин учит сына рыбалке
07:00
Анна Кастерова, супруга нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, выложила новое видео в сториз своего Instagram. Евгений учил их сына Никиту рыбалке.
— Никита, отпускай, — сказал на одном из видео Малкин. — Не бойся, бери, не укусит.
March 30, 2020
March 30, 2020
Сезон в НХЛ приостановлен из-за коронавируса. По последним данным болезнь подтверждена у 663 828 человек. Умерших — 30 822, выздоровевших — 139 451. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.
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