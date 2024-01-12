Бердников считает, что Кузнецову в «Вашингтоне» не хватает креативных партнеров
Бывший нападающий «Спартака» Вадим Бердников прокомментировал игру «Вашингтона» в регулярном чемпионате НХЛ-2023/24.
«После игры с «Рейнджерс» «Столичные» немного проснулись, — приводит слова хоккеиста «РБ Спорт». — В целом играют неплохо, но есть куда добавлять. В атаке сильно не хватает Бэкстрема, то есть креативных игроков. Раньше «Вашингтон» выигрывал много матчей за счет большинства, где играли Овечкин, Бэкстрем, Кузнецов, Оши, Карлсон. К тому же Кузе хотелось бы поставить того, кто бы понимал его игру и поддерживал ее. Кстати, на матче «Рейнджерс» — «Вашингтон» в третьем периоде тренер создал русскую тройку Мирошниченко — Кузнецов — Овечкин, и они неплохо смотрелись и создали несколько опасных моментов. Ивана Мирошниченко вывели на завершение, но он не смог забить. Ему не хватает единомышленников, креативных партнеров, как Бэкстрем. Может, когда разыграется Пачиоретти, который не играл два года, и вернется после травмы Оши, будет получше. Нужно больше хоккеистов, смотрящих в одну сторону. Не в плане командных задач, а по игре. Нужны партнеры, которые могли хотя бы приблизиться к уровню Кузи».
«Вашингтон» с 44 очками занимает 12-ю строчку в Восточной конференции чемпионата НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|40
|26
|14
|54
|2
|Каролина
|41
|23
|18
|51
|3
|Айлендерс
|41
|19
|22
|48
|4
|Филадельфия
|41
|21
|20
|48
|5
|Нью-Джерси
|39
|21
|18
|45
|6
|Питтсбург
|40
|20
|20
|45
|7
|Вашингтон
|39
|19
|20
|44
|8
|Коламбус
|42
|13
|29
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|41
|24
|17
|57
|2
|Флорида
|41
|27
|14
|56
|3
|Торонто
|39
|21
|18
|50
|4
|Тампа-Бэй
|43
|21
|22
|47
|5
|Детройт
|41
|20
|21
|45
|6
|Монреаль
|41
|17
|24
|40
|7
|Баффало
|42
|18
|24
|40
|8
|Оттава
|37
|14
|23
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|41
|28
|13
|60
|2
|Колорадо
|42
|27
|15
|57
|3
|Даллас
|40
|24
|16
|53
|4
|Нэшвилл
|41
|22
|19
|45
|5
|Сент-Луис
|40
|21
|19
|43
|6
|Аризона
|40
|20
|20
|42
|7
|Миннесота
|40
|17
|23
|38
|8
|Чикаго
|42
|12
|30
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|42
|28
|14
|59
|2
|Вегас
|42
|24
|18
|53
|3
|Лос-Анджелес
|38
|20
|18
|48
|4
|Эдмонтон
|38
|22
|16
|45
|5
|Сиэтл
|41
|18
|23
|45
|6
|Калгари
|42
|19
|23
|43
|7
|Анахайм
|41
|14
|27
|29
|8
|Сан-Хосе
|42
|10
|32
|23
|13.01
|04:00
|
Миннесота – Филадельфия
|- : -
|13.01
|04:00
|
Даллас – Нэшвилл
|- : -
|13.01
|21:00
|
Вашингтон – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|69
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|42
|67
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|40
|58
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|38
|33
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|41
|30
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|42
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41