В матче регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги «Манитоба» победила «Чикаго» со счетом 3:2. Российский голкипер «Муз» Михаил Бердин отразил 26 из 28 бросков и одержал десятую победу в ноябре.

Бердин стал первым за последние три года вратарем, которому удалось выиграть 10 матчей за месяц. Последний раз до него такое удавалось Джеку Кэмпбеллу, который выступал за «Онтарио».

В нынешнем сезоне голкипер системы «Виннипега» принял участие в 20 матчах АХЛ, в которых одержал 11 побед. В среднем за матч Бердин пропускает 2,55 шайбы и отражает 92,1 процента бросков.