Бердин может дебютировать за «Виннипег» в ближайших матчах

«Виннипег» 23 апреля на официальном сайте сообщил о вызове из фарм-клуба «Манитобы» к работе с основой вратаря Михаила Бердина.

23-летний россиянин попал в «taxi squad» ( отдельный список игроков, которые вместе с основой отправились на выездную серию, но не являются игроками ростера). В случае проблем с основными вратарями Бердин в любой момент может оказаться в заявке «Джетс».

В начале сезона-2020/21 Бердин выступал за СКА. Вратарь провел 14 матчей за команду, отражая 91,2 процента бросков по своим воротам.

TRANSACTIONS: The #NHLJets have reassigned G — Mikhail Berdin from the Manitoba Moose (AHL) to the taxi squad and G — Eric Comrie from the taxi squad to the Manitoba Moose.