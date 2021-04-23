Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Бердин может дебютировать за «Виннипег» в ближайших матчах

21:39
Теги:

«Виннипег» 23 апреля на официальном сайте сообщил о вызове из фарм-клуба «Манитобы» к работе с основой вратаря Михаила Бердина.

23-летний россиянин попал в «taxi squad» ( отдельный список игроков, которые вместе с основой отправились на выездную серию, но не являются игроками ростера). В случае проблем с основными вратарями Бердин в любой момент может оказаться в заявке «Джетс».

В начале сезона-2020/21 Бердин выступал за СКА. Вратарь провел 14 матчей за команду, отражая 91,2 процента бросков по своим воротам.

Читайте также

Николич: «Спартак»? Италия? Или все-таки «Локо»? Колонка Казакова
«Аэрофлот» прокомментировал продажу лоукостера «Победа»
Захарова указала на огромный просчет Чехии в конфликте с РФ
Дело завели на россиянина, который погладил школьницу по коленке

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд