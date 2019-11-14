НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Бердин четвертый раз подряд признан первой звездой в матчах АХЛ

09:24
Теги:

«Манитоба», которая является фарм-клубом «Виннипега», в домашнем матче регулярного чемпионата АХЛ победила «Техас» — 2:1. Первой звездой встречи признан российский вратарь хозяев Михаил Бердин, отразивший 36 бросков из 37.

Бердин четвертый раз подряд был признан первой звездой матчей АХЛ. В этот временной промежуток он дважды сыграл на ноль. В среднем за встречу уроженец Уфы пропускает 2,62 шайбы, отражая 91,9% бросков.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир