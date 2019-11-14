Бердин четвертый раз подряд признан первой звездой в матчах АХЛ

«Манитоба», которая является фарм-клубом «Виннипега», в домашнем матче регулярного чемпионата АХЛ победила «Техас» — 2:1. Первой звездой встречи признан российский вратарь хозяев Михаил Бердин, отразивший 36 бросков из 37.

Бердин четвертый раз подряд был признан первой звездой матчей АХЛ. В этот временной промежуток он дважды сыграл на ноль. В среднем за встречу уроженец Уфы пропускает 2,62 шайбы, отражая 91,9% бросков.