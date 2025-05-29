Бенннет - о выходе в финал Кубка Стэнли: «Мы не забегаем вперед, мы были по обе стороны баррикад»

Нападающий «Флориды» Сэм Беннетт прокомментировал выход своей команды в финал Кубка Стэнли.

«Мы не забегаем вперед. Мы были по обе стороны баррикад. Мы знаем, что предстоит сделать еще много работы, но я считаю, что нужно наслаждаться каждым моментом на этом пути, и именно это мы и делаем», — цитирует Беннетта пресс-служба клуба.

29 мая «Пантерз» на выезде победили «Каролину» в пятом матче финала Восточной конференции — 5:3. Таким образом серия завершилась в пользу «Флориды» со счетом 4-1. В финале Кубка Стэнли «Пантерз» сыграют против победителя серии «Даллас» — «Эдмонтон» (1-3).

Для «Флориды» это будет третий финал Кубка Стэнли подряд, в сезоне-2022/23 команда уступила в заключительной серии «Вегасу», а в сезоне-2023/24 обыграла «Эдмонтон».