Беннетт врезался локтем в голову Бобровского в шестом матче «Флориды» с «Торонто»

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Торонто» (0:2) получил удар в голову от своего одноклубника.

Форвард «Пантерз» Сэм Беннетт в одном из моментов случайно въехал в своего вратаря, с которого после удара о штангу слетел шлем.

В этой встрече 36-летний россиянин отразил 15 из 17 бросков по своим воротам.

Счет в серии равный — 3-3. Седьмой матч состоится 19 мая.