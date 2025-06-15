Беннетт повторил достижения Овечкина, Хаймана и Кросби в Кубке Стэнли

Нападающий «Флориды» Сэм Беннетт забил гол в первом периоде пятого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» — 2:0 (2-2).

Эта шайба стала для него 15-й в этом плей-офф НХЛ. Канадец стал 4-м действующим игроком, которому удалось забить 15 голов в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Ранее это удавалось Сидни Кросби (15 в 2009 году), Александру Овечкину (15 в 2018) и Заку Хайману (16 голов в 2024).

Всего в плей-офф НХЛ-2025 на счету Беннетта 22 (15+7) очка в 22 матчах.