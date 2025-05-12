Беннетт — об игре Бобровского: «Он стоял на голове»

Нападающий «Флориды» Сэм Беннетт прокомментировал победу в четвертом матче серии второго раунда плей-офф с «Торонто» (2:0) и отметил игру российского вратаря Сергея Бобровского.

«Это было больше похоже на хоккей «Пантерз», к которому мы привыкли в плей-офф. Более плотная игра, меньше возможностей. Мы вообще не позволили сопернику создать много лишнего. Мы довольно хорошо справились с ограничением их шансов, а Бобби стоял на голове», — цитирует хоккеиста пресс-служба клуба.

В четвертом матче 36-летний голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности, отразив все 23 броска. Для Бобровского это пятый в карьере сухой матч в плей-офф Кубка Стэнли. Он вышел на чистое четвертое место по данному показателю среди россиян.