Бенн вышел на четвертое место в истории «Далласа» по голам в плей-офф

Нападающий «Далласа» Джейми Бенн отметился голом в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо» (2:1 ОТ).

Данная шайба стала для канадца 28-й в карьере за «Даллас» в плей-офф. Таким образом, он вышел на четвертое место в истории «Старз» по этому показателю, сравнявшись с Нилом Бротеном и Дино Сисарелли.

Клубный рекорд принадлежит Майку Модано, на счету которого 58 шайб, на втором месте располается место занимает Стив Пэйн (35), а тройку замыкает Брайан Беллоуз (34).