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Сегодня, 09:03

Бенн вышел на четвертое место в истории «Далласа» по голам в плей-офф

Сергей Ярошенко
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Нападающий «Далласа» Джейми Бенн отметился голом в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Колорадо» (2:1 ОТ).

Данная шайба стала для канадца 28-й в карьере за «Даллас» в плей-офф. Таким образом, он вышел на четвертое место в истории «Старз» по этому показателю, сравнявшись с Нилом Бротеном и Дино Сисарелли.

Клубный рекорд принадлежит Майку Модано, на счету которого 58 шайб, на втором месте располается место занимает Стив Пэйн (35), а тройку замыкает Брайан Беллоуз (34).

Джейми Бенн
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1 Вашингтон 82 51 31 111
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3 Нью-Джерси 82 42 40 91
4 Коламбус 82 40 42 89
5 Рейнджерс 82 39 43 85
6 Айлендерс 82 35 47 82
7 Питтсбург 82 34 48 80
8 Филадельфия 82 33 49 76
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 82 52 30 108
2 Тампа-Бэй 82 47 35 102
3 Флорида 82 47 35 98
4 Оттава 82 45 37 97
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6 Детройт 82 39 43 86
7 Баффало 82 36 46 79
8 Бостон 82 33 49 76
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 82 56 26 116
2 Даллас 82 50 32 106
3 Колорадо 82 49 33 102
4 Миннесота 82 45 37 97
5 Сент-Луис 82 44 38 96
6 Юта 82 38 44 89
7 Нэшвилл 82 30 52 68
8 Чикаго 82 25 57 61
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 50 32 110
2 Лос-Анджелес 82 48 34 105
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4 Калгари 82 41 41 96
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6 Анахайм 82 35 47 80
7 Сиэтл 82 35 47 76
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