Бенн стал вторым игроком в истории «Далласа», забросившим 400 шайб в НХЛ

Нападающий «Далласа» Джейми Бенн стал вторым хоккеистом в истории клуба, которому удалось забросить 400 голов в НХЛ.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (8:3) он отметился заброшенной шайбой. Для него гол стал 400-м за карьеру в НХЛ. 36-летний канадец стал вторым игроком в истории «Старз», достигшим этой отметки. Рекорд клуба удерживает Майк Модано с 557 голами.

Бенн дебютировал за «Даллас» в 2009 году и провел всю карьеру в этой команде, отыграв 17 лет.

В текущем сезоне на его счету 3 (1+2) очка в 4 играх.