Бенн стал третьим хоккеистом, сыгравшим 900 матчей за «Даллас»

Капитан «Далласа» Джейми Бенн принял участие в сегодняшнем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды».

32-летний канадец стал третьим игроком в истории клуба, сыгравшим 900 матчей. Также он занимает третье место в истории франшизы по очкам (740) и четвертое по голам (320) и передачам (420).