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Бенн стал первым игроком «Далласа», забросившим в овертаймах двух матчей подряд

06:25
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«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Каролину» (4:3 ОТ).

Победную шайбу в овертайме забросил форвард Джейми Бенн, который также принес победу «Старз» в овертайме предыдущего матча против «Детройта» (2:1 ОТ). Таким образом, 31-летний канадец стал первым игроком «Далласа», который отличился в овертаймах двух матчей НХЛ подряд.

В текущем сезоне Бенн провел 44 матча в НХЛ, в которых набрал 31 (11+20) очко.

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