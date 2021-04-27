Бенн стал первым игроком «Далласа», забросившим в овертаймах двух матчей подряд

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Каролину» (4:3 ОТ).

Победную шайбу в овертайме забросил форвард Джейми Бенн, который также принес победу «Старз» в овертайме предыдущего матча против «Детройта» (2:1 ОТ). Таким образом, 31-летний канадец стал первым игроком «Далласа», который отличился в овертаймах двух матчей НХЛ подряд.

В текущем сезоне Бенн провел 44 матча в НХЛ, в которых набрал 31 (11+20) очко.