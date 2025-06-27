Хоккей
27 июня, 07:45

Бенн остался в «Далласе» на 17-й сезон

Павел Лопатко

«Даллас» объявил о подписании нового контракта с капитаном команды Джейми Бенном. Форвард будет играть за «Старз» еще один сезон, который станет для Бенна 17-м в «Далласе».

«Джейми воплощает в себе все, что значит быть звездой «Далласа», и так было с тех пор, как он был задрафтован 18 лет назад», — цитирует пресс-служба клуба генерального менеджера Джима Нилла.

Базовая зарплата 35-летнего канадца составит 1 миллион долларов США. 3 миллиона долларов составят бонусы за результативность.

В 2025 году завершился срок действия восьмилетнего контракта Бенна на сумму 76 миллионов долларов США.

В сезоне-2024/25 Бенн в 98 матчах за «Даллас» набрал 52 (17+35) очка.

Джейми Бенн
Хоккей
НХЛ
ХК Даллас Старз
