Бенн, Кросби и Коскинен - звезды дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня.

Первой звездой дня стал форвард "Далласа" Джейми Бенн. Он сделал хет-трик в матче с "Сент-Луисом" (4:1).

Вторая звезда дня - форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби. Он набрал 4 (1+3) очка в матче с "Монреалем". Благодаря этому результату он обогнал Александра Овечкина по общему количеству очков в НХЛ.

Третья звезда дня - вратарь "Эдмонтона" Микко Коскинен. Он сделал шат-аут в матче с "Коламбусом" (4:0), отразив все 30 бросков. Ранее хоккеист выступал за "Сибирь" и СКА в КХЛ.

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