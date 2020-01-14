Бенефис Панарина! Артемий набрал 5 очков в матче с «Айлендерс»

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победили «Айлендерс» — 6:1. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Артемий Панарин, набравший 5 (2+3) очков. Также на его счету показатель полезности «+4» и 6 бросков в створ за 18.57 на льду. У Павла Бучневича 2 броска за 16.12. Александр Георгиев отразил 32 броска из 34.

Семен Варламов отразил 29 бросков из 35. Его заменили после шестой пропущенной шайбы.