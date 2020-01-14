НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Бенефис Панарина! Артемий набрал 5 очков в матче с «Айлендерс»

05:32
Теги:

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победили «Айлендерс» — 6:1. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Артемий Панарин, набравший 5 (2+3) очков. Также на его счету показатель полезности «+4» и 6 бросков в створ за 18.57 на льду. У Павла Бучневича 2 броска за 16.12. Александр Георгиев отразил 32 броска из 34.

Семен Варламов отразил 29 бросков из 35. Его заменили после шестой пропущенной шайбы.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир