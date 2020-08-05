«Белым нужно вступиться в борьбе за наших братьев и сестер». Игроки НХЛ объяснили, почему преклонили колено

Игроки «Далласа» и «Вегаса» прокомментировали акцию перед матчем Кубка Стэнли. Несколько хоккеистов встали на одно колено в рамках поддержки движения за права афроамериканцев.

Райан Ривз: «Я уважаю всех, кто боролся и погиб в борьбе за свободу этой страны. Но в то же время эти люди уходят за моря, идут на войну. Семьи разлучают в этих войнах за свободу, только для того, чтобы люди вернулись и узнали, что эта страна свободна не для всех».

Тайлер Сегин: «Я побеседовал с Ривзом на разминке, и он сказал, что они с Ленером собираются преклонить колено и не хочу ли я присоединиться к ним. Я сказал: «Конечно». Перед игрой я зашел в раздевалку и сказал всем, что собираюсь сделать. Я добавил, что это совершенно необязательно делать что-то. Дикинсон обнял меня и сказал, что хочет быть частью этого и поддерживает мои взгляды. Мне было приятно, что он присоединился».

Робин Ленер: «Все говорят о важности переговоров, образовании, умении слушать. Но сейчас пришла пора сделать что-то, а не просто попасть в новости, забыть обо всем, чтобы ситуация повторялась. Всем нужно иметь шанс в обществе. Ко всем нужно относиться одинаково.

Я люблю Америку, но есть много вещей, которые нужно исправить, и она может это сделать. Думаю, белым пора вступиться за наших братьев и сестер и изменить ситуацию".