Белльмар укусил Суббана за палец: видео

В конце второго периода матча "Вегас" - "Нэшвилл" форвард хозяев Пьер-Эдуард Белльмар укусил за палец защитника "Нэшвилла" Пи-Кея Суббана.

Интересный эпизод произошел в конце второго периода матча "Вегас" - "Нэшвилл" (1:2). После того, как вратарь гостей Юусе Сарос поймал шайбу, на пятаке "хищников" завязалась заварушка. Во время этой легкой потасовки нападающий "Вегаса" Пьер-Эдуард Белльмар укусил за палец защитника "Нэшвилла" Пи-Кея Суббана. Примечательно, что в этом эпизоде удалили не француза, а самого Суббана: его наказали двойным малым штрафом. Со стороны хозяев был удален Райан Ривз.