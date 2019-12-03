Бэкстрем заявил, что ведет переговоры с «Вашингтоном» без агента

Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем рассказал о переговорах по новому контракту с клубом. Он отметил, что ведет переговоры самостоятельно, без помощи агента.

— Я решил, что я здесь уже давно и все здесь видел, поэтому мне нечего скрывать, — цитирует хоккеиста The Washington Post. — Посмотрим, что будет дальше, когда мы будем двигаться вперед. Увидим, что будет. Я решил, что хочу заниматься этим сам. Считаю, что у меня достаточно хорогие отношения с клубом, чтобы мы честно все обсудили.

Десятилетний контракт Бэкстрема с «Кэпиталс» истекает по окончании сезона. 32-летний швед в 2018 году вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.

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