Бэкстрем заверил, что Овечкин останется в «Вашингтоне»
20:02
Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем заявил, что капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин продлит контракт с клубом.
«Честно говоря, я пока не знаю, что происходит. Но я могу заверить, что Ови останется», — цитирует Бэкстрема Expressen.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин завершил 16-й сезон в составе столичной команды. Его последний контракт был рассчитан на 13 лет и 124 миллиона долларов (9,5 млн в год) и сейчас подходит к концу.
Теперь капитан «Кэпиталз» может продлить соглашение с клубом, а может выйти на рынок свободных агентов, который, по предварительной информации, откроется в конце июля, и рассмотреть предложения от других клубов.
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