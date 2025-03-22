Бэкстрем выразил желание помочь Овечкину побить рекорд Гретцки

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, приостановивший карьеру из-за травмы, заявил, что хотел был находиться на льду рядом с форвардом Александром Овечкиным, когда россиянин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Сто процентов хотел бы помочь Овечкину побить рекорд. Я бы с удовольствием стал частью этого. Он всегда был отличным бомбардиром, и я рад за него, что он ему осталось забить всего семь голов, чтобы стать величайшим. За этим действительно весело наблюдать», — цитирует Бэкстрема пресс-служба НХЛ.

На счету 39-летнего Овечкина 888 заброшенных шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894) россиянину осталось забить 7 голов.