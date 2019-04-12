Бэкстрем – вторая звезда игрового дня НХЛ

НХЛ определилась с тремя лучшими хоккеистами по итогам игрового дня в первом раунде Кубка Стэнли, информирует официальный сайт лиги.

Первой звездой дня стал нападающий "Торонто" Митч Марнер, который отличился дважды в матче с "Бостоном" (4:1).

Вторая звезда – форвард "Вашингтона" Никлас Бэкстрем, отметившийся дублем в матче превого раунда Кубка Стэнли против "Каролины" (4:2). После этой игры на счету 31-летнего шведа 100 (33+67) очков за карьеру в плей-офф НХЛ. Бэкстрем – второй действующий игрок "Кэпиталз", кто смог добиться такого результата после Александра Овечкина.

Голкипек "Калгари" Майк Смит стал третьей звездой дня. 37-летний канадец отстоял на ноль во встрече с "Колорадо" (4:0) и отразил 26 бросков.

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