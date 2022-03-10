Бэкстрем стал вторым после Овечкина игроком в истории «Вашингтона», которому удалось набрать 1000 очков в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем забросил шайбу и отдал голевой пас в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона».

Теперь на счету 34-летнего шведа 1000 (263+737) очков в 1037 матчах в лиге.

Бэкстрем стал вторым хоккеистом в истории «Вашингтона», которому удалось набрать 1000 очков в играх за команду. Первым стал россиянин Александр Овечкин, у которого 1390 (766+624) очков в 1253 матчах.

Бэкстрем был выбран «Вашингтоном» под 4-м номером драфта НХЛ-2006, форвард выступает за команду с сезона-2007/2008.