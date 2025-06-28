Бэкстрем сравнил Андреянова с Бобровским

Тренер вратарей «Коламбуса» Никлас Бэкстрем прокомментировал выбор российского вратаря Петра Андреянова под 20-м номером на драфте НХЛ-2025.

«Он очень напоминает мне Боба (Сергея Бобровского)», — приводит слова Бэкстрема в соцсети X журналист Аарон Порцлин.

Также Никлас отметил, что Андреянов является одним из лучших вратарей, что он видел за последние пару лет.

В сезоне-2024/25 18-летний россиянин сыграл в 37 матчах за «Красную Армию» в МХЛ с процентом отраженных бросков 94,2. В плей-ин он провел 3 матча с процентом отраженных бросков 95,3, а в плей-офф — 3 игры с процентом 90,9.