Бэкстрем считает, что Овечкин подпишет контракт с «Вашингтоном» 2 июля

Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, ранее подписавший пятилетний контракт с клубом, предположил, когда капитан команды Александр Овечкин продлит свое соглашение. После следующего сезона он может стать свободным агентом.

— Буду каждый день ему звонить и спрашивать, что произошло, — цитирует Бэкстрема официальный сайт лиги. — Если все правильно понимаю, Ови подпишет бумаги 2 июля. Не думаю, что ему потребуется помощь. Он справится, тоже упрямый. Так что все в порядке.