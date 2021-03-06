Бэкстрем после разгрома от «Бостона» заявил, что «Вашингтону» нужно играть быстрее

Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:5).

«Я думаю, что из таких нелегких матчей можно извлечь уроки. «Бостон» сегодня сыграл хорошо, они играли быстрее, чем мы. Они играли намного лучше, и я думаю, что мы боролись со многими вещами. Такая хорошая команда, как эта, нас поймала. Я думаю, что в целом нам нужно играть немного быстрее во всех трех зонах. Тяжелый вечер для нас», — приводит слова Бэкстрема официальный сайт НХЛ.

В матче с «Бостоном» Бэкстрем сделал результативный пас, который стал для 33-летнего шведа стал 700-м в карьере. Он является лучшим ассистентом «Кэпиталз» в истории клуба.

«Вашингтон» идет на втором месте в Восточном дивизионе, а «Бостон» — на третьем.