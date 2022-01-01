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Бэкстрем о рекорде Овечкина: «Бро, продолжай делать то, что делаешь»

10:23
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Форвард «Вашингтона» Никлас Бэкстрем после победы над «Детройтом» (3:1) поделился впечатлениями о рекорде капитана команды Александра Овечкина по голам в большинстве.

«Бро, ты лидер по количеству голов в большинстве. Продолжай делать то, что делаешь. Я так рад за тебя, что ты достиг этой отметки. Большая веха», — написал Бэкстрем в Twitter.

Овечкин вышел на чистое первое место в НХЛ по количеству голов в большинстве — в матче с «Детройтом» он забросил 275-ю шайбу. Отметим, что лига дважды меняла протокол встречи после ее окончания: сначала изменив статус шайбы на «в равных составах», но потом снова записав ее «в большинстве».

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Сергей Разин все материалы автора
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