Бэкстрем дебютирует в нынешнем сезоне в матче против «Коламбуса»

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем дебютирует в нынешнем сезоне НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Коламбуса», сообщает пресс-служба клуба.

35-летний форвард еще не играл в нынешнем сезоне . В середине июня он перенес операцию по восстановлению левого бедра.

Напомним, что из-за аналогичной операции Бэкстрем пропустил половину прошедшего регулярного чемпионата.

Контракт Бэкстрема с кэпхитом 9,2 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.