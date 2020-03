Бэкстрем дал интервью после хет-трика в NHL20. Он пошутил над Овечкиным

Портал NBC Sports Washington провел в игре NHL20 симуляцию регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Сент-Луисом» (5:3). Хет-трик оформил Никлас Бэкстрем, в клубе позвонили реальному шведскому форварду, чтобы он поделился впечатлениями.

— Это здорово, — отметил Бэкстрем. — Каждый раз, когда вы побеждаете чемпионов, это важно. Я не так часто делаю хет-трики, сегодня даже в пустые ворота забил. Видите, что происходит, когда не слышишь, как тебе все время кричит Овечкин «Отдай мне шайбу!»

