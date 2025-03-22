Бэкстрем будет сопровождать «Вашингтон», чтобы увидеть рекордную шайбу Овечкина

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем, приостановивший карьеру из-за травмы, будет сопровождать команду в оставшихся матчах этого сезона, сообщил журналист Тарик Эль-Башир в соцсети X.

37-летний швед хочет быть рядом с одноклубником Александром Овечкиным, когда он побьет снайперский рекорд Уэйна Гретцки в регулярных чемпионатах.

«Бэкстрем сказал, что намерен ездить с командой по мере приближения Овечкина к рекорду Гретцки, чтобы быть уверенным, что он будет на арене, когда это произойдет», — написал Эль-Башир.

У 39-летнего россиянина 888 заброшенных шайб за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ. Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) до 6 шайб.