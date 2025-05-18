Бекхэм подарил Овечкину бутсы в честь рекорда: «Поздравляю с 895 голами — немного больше, чем у меня»

Экс-футболист «Реала» и сборной Англии Дэвид Бекхэм подарил бутсы российскому хоккеисту Александру Овечкину в честь его рекорда по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

Об этом в соцсетях рассказала Анастасия Шубская — супруга 39-летнего форварда «Вашингтона».

«Огромные поздравления с 895 голами — немного больше, чем у меня», — написано на бутсах.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. В сезоне-2024/25 39-летний россиянин установил новый рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах лиги, обойдя Уэйна Гретцки (894 гола). Сейчас на счету Овечкина 897 заброшенных шайб.