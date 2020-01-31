Бэкес не будет играть за фарм «Бостона»

Нападающий «Бостона» Дэвид Бэкес не поедет играть в фарм-клуб «Брюинз» из АХЛ — «Провиденс», сообщает официальный сайт НХЛ.

— Мы пришли к выводу, что так будет лучше в интересах клуба и самого Дэвида, — заявил генеральный менеджер «Мишек» Дон Суини. — Дэвид здоров и готов играть, но мы не хотим рисковать, учитывая возможные изменения в будущем.

35-летний форвард ранее был выставлен на драфт отказов. В нынешнем регулярном чемпионате он провел только 16 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка при показатели полезности «минус 2». При этом он входит в пятерку самых высокооплачиваемых форвардов «Брюинз» — его зарплата составляет 6 миллионов долларов.

Контракт нападающего истекает летом 2021 года.