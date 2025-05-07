Беднар продолжит возглавлять «Колорадо» после вылета в первом раунде Кубка Стэнли

Генеральный менеджер «Колорадо» Крис Макфарланд сообщил, что главный тренер команды Джаред Беднар продолжит работу в клубе.

«Насколько мы уверены в способностях Беднара? На сто процентов. Джаред — наш главный тренер», — приводит слова Макфарланда пресс-служба НХЛ.

53-летний Беднар возглавляет «Эвеланш» с сезона-2016/17. Под его руководством команда стала обладателем Кубка Стэнли в 2022 году.

В сезоне-2024/25 «Колорадо» проиграл «Далласу» (3-4 в серии) в первом раунде плей-офф НХЛ.